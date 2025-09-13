Badminton-Abenteuer beendet: Freiberger muss bei WM gegen starke Asiaten die Segel streichen

Freiberg
Michael Prinz vom ATSV Freiberg ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Thailand in allen drei Disziplinen in Runde 2 ausgeschieden. Warum der 44-Jährige dennoch mehr als zufrieden ist.
Badmintonspieler Michael Prinz ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya in allen drei Disziplinen ausgeschieden. Der 44-Jährige vom ATSV Freiberg schied im Einzel in Runde 2 gegen den Malaysier Swee Khoon Ooi mit 5:21 und 9:21 aus. Auch im Mixed mit Ayfer Taskin (Blau-Weiß Wittorf Neumünster) war das thailändische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.