Badminton-Abenteuer beendet: Freiberger muss bei WM gegen starke Asiaten die Segel streichen

Michael Prinz vom ATSV Freiberg ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Thailand in allen drei Disziplinen in Runde 2 ausgeschieden. Warum der 44-Jährige dennoch mehr als zufrieden ist.

Badmintonspieler Michael Prinz ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya in allen drei Disziplinen ausgeschieden. Der 44-Jährige vom ATSV Freiberg schied im Einzel in Runde 2 gegen den Malaysier Swee Khoon Ooi mit 5:21 und 9:21 aus. Auch im Mixed mit Ayfer Taskin (Blau-Weiß Wittorf Neumünster) war das thailändische...