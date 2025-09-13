Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Prinz vom ATSV Freiberg (l.) schied bei der WM in Pattaya im Einzel gegen den Malaysier Ooi aus.
Michael Prinz vom ATSV Freiberg (l.) schied bei der WM in Pattaya im Einzel gegen den Malaysier Ooi aus. Bild: Michael Prinz
Michael Prinz vom ATSV Freiberg (l.) schied bei der WM in Pattaya im Einzel gegen den Malaysier Ooi aus.
Michael Prinz vom ATSV Freiberg (l.) schied bei der WM in Pattaya im Einzel gegen den Malaysier Ooi aus. Bild: Michael Prinz
Freiberg
Badminton-Abenteuer beendet: Freiberger muss bei WM gegen starke Asiaten die Segel streichen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Prinz vom ATSV Freiberg ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Thailand in allen drei Disziplinen in Runde 2 ausgeschieden. Warum der 44-Jährige dennoch mehr als zufrieden ist.

Badmintonspieler Michael Prinz ist bei der Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya in allen drei Disziplinen ausgeschieden. Der 44-Jährige vom ATSV Freiberg schied im Einzel in Runde 2 gegen den Malaysier Swee Khoon Ooi mit 5:21 und 9:21 aus. Auch im Mixed mit Ayfer Taskin (Blau-Weiß Wittorf Neumünster) war das thailändische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
2 min.
Badminton: Freiberger feiert erfolgreichen WM-Auftakt in Thailand
Erste Aufgabe gelöst: Im Mixed setzten sich Michael Prinz und Ayfer Taskin besiegten die Schweden Cecilia Närfors und Tomas Ahlgren.
ATSV-Spieler Michael Prinz hat am ersten Tag der Senioren-WM in Pattaya zwei knappe Sieg verbucht. Die Konkurrenz im Einzel und im Mixed kam jeweils aus Schweden.
Steffen Bauer
02.09.2025
5 min.
Wo andere Urlaub machen: Freiberger Badmintonspieler steht bei Weltmeisterschaft in Thailand am Netz
Freut sich auf seine mittlerweile vierte Weltmeisterschaft: Badmintonspieler Michael Prinz vom ATSV Freiberg, der ab Sonntag in Thailand ans Netz geht.
Michael Prinz hat sich für die Senioren-WM in Pattaya qualifiziert. Es sind die vierten Welttitelkämpfe für den Spitzenspieler des ATSV Freiberg – wobei lange ein großes Fragezeichen dahinter stand.
Steffen Bauer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
14:29 Uhr
3 min.
Beim Deutschlandticket droht 2026 Preiserhöhung auf 64 Euro
Wer ein Deutschlandticket haben möchte, wird ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. (Symbolbild)
Die Kosten des Deutschlandtickets sind ein Dauerstreitpunkt zwischen Bund und Ländern. Nun geht die Suche nach einem Kompromiss weiter. Was sich dabei abzeichnet, dürfte viele Menschen nicht freuen.
Mehr Artikel