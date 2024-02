Barkas ist weiter nicht zu stoppen

Barkas Frankenberg hat seine Spitzenposition in der Fußball-Mittelsachsenliga weiter ausgebaut. Das Team gewann am Sonntag dasNachholspiel gegen Verfolger TSVGroßwalterdorf/Eppendorf mit 2:1 (1:0) und führt die Tabelle nun mit 10Punkten Vorsprung an. Ben Morgenstern brachte den Primus vor 120Zuschauern in der 19. Minute in...