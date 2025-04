Barkas-Kicker belohnen sich nicht für gute Leistung

Die Frankenberger Fußballer haben in der Sachsenklasse gegen den Oberlungwitzer SV mit 1:2 verloren. Durch die Niederlage sind sie nun auch rechnerisch abgestiegen.

Die Chance zum Ausgleich tief in der Nachspielzeit war sogar noch da. Doch am Ende stehen die Sachsenklasse-Fußballer des SV Barkas Frankenberg wieder mit leeren Händen da. Sie unterlagen am Samstag dem Oberlungwitzer SV mit 1:2 (0:1) und bleiben mit 4 Punkten auf dem vorletzten Platz der Staffel West. „Unser Kapitän Paul-Luis Eckhardt hatte...