Basketball: Miners aus Freiberg kehren mit gedämpften Erwartungen zurück aufs Parkett

Die Basketballer des ATSV Freiberg bestreiten am Samstag ihr erstes Heimspiel in den Playdowns der Landesliga. Die Voraussetzungen waren allerdings alles andere als optimal.

Mit dem Heimspiel gegen den BC Dresden III starten die Basketballer des ATSV Freiberg am Samstag (12 Uhr in der Rüleinhalle) in die Playdown-Runde der Landesliga. Verspätet deshalb, weil der erste Spieltag beim USC Leipzig aufgrund Hallenproblemen verlegt wurde, sodass nun eine Pause von 42 Tagen seit dem letzten Hauptrundenspiel vergangen ist....