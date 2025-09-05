Bautzener Oberliga-Trainer nach Sachsenpokal-Erfolg: „Ich bin den Verantwortlichen des BSC Freiberg sehr dankbar“

Obwohl der BSC Freiberg im Sachsenpokal gegen Budissa Bautzen ausgeschieden ist, gab es im Anschluss viele herzliche Umarmungen. Derweil erlebte der BSC-Torschütze eine emotionale Achterbahnfahrt.

Steve Dieske musste nach dem Sachsenpokalduell zwischen dem BSC Freiberg und Budissa Bautzen (Endstand 1:4) mehr Hände schütteln als nach einem Oberligaspiel. Kein Wunder, war der Bautzener Coach doch an den Ort zurückgekehrt, wo einst seine Trainerlaufbahn begann. „Ich habe viele bekannte Gesichter auf der Tribüne gesehen und schöne...