Bei Rotation läuft es schon rund: Weißenborner Handballer besiegen Vorjahresmeister

Die Weißenborner Handballer scheinen nach langer Vorbereitung bestens gerüstet für die neue Verbandsliga-Saison. Trainer und Team müssen dabei aber erneut umdenken.

Jens Peschke könnte sich schon fast zurücklehnen. Denn knapp zwei Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Handball-Verbandsliga zeigen sich die Männer des SV Rotation Weißenborn gerüstet: Mit 28:24 (15:15) bezwang Peschkes Team am Sonnabend im vorletzten Test den Radebeuler HV – im Vorjahr immerhin Meister in der Verbandsliga Ost, als...