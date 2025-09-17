Beim Nationenvergleich in Rumänien: Rochlitzer Karateka wachsen über sich hinaus

Die Sportler des Karate-Stützpunktes Rochlitz haben auf internationaler Bühne viele Medaillen erkämpft. Zwei Athleten feierten dabei sogar Doppelerfolge.

Die für ihre historische Altstadt und Sehenswürdigkeiten bekannte rumänische Stadt Timișoara ist vom 12. bis 14. September Austragungsort eines hochkarätigen internationalen Karate-Turniers des europäischen Verbands für die Stilrichtung Goju-Ryu (EGKF) gewesen. Rund 934 Aktive aus 15 Nationen nahmen am prestigeträchtigen Wettbewerb teil,...