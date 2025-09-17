Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an.
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an.
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Rochlitz
Beim Nationenvergleich in Rumänien: Rochlitzer Karateka wachsen über sich hinaus
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sportler des Karate-Stützpunktes Rochlitz haben auf internationaler Bühne viele Medaillen erkämpft. Zwei Athleten feierten dabei sogar Doppelerfolge.

Die für ihre historische Altstadt und Sehenswürdigkeiten bekannte rumänische Stadt Timișoara ist vom 12. bis 14. September Austragungsort eines hochkarätigen internationalen Karate-Turniers des europäischen Verbands für die Stilrichtung Goju-Ryu (EGKF) gewesen. Rund 934 Aktive aus 15 Nationen nahmen am prestigeträchtigen Wettbewerb teil,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Erster Sieg unter neuen Regeln: Rochlitzer Juniorenfußballer schlagen Lokomotive Leipzig
Die C-Jugend von Motor Rochlitz hat in der Sachsenklasse den Nachwuchs von Lok Leipzig mit 1:0 bezwungen. Dabei war im ersten Heimspiel einiges gewöhnungsbedürftig.
Robin Seidler
29.06.2025
3 min.
Rochlitzer Karateka setzen vor den Ferien noch Ausrufezeichen
Stella Rohland (r.) gewann in Kroatien eine Bronzemedaille.
Bei zwei hochkarätigen Turnieren in Salzburg sowie im kroatischen Poreč haben die Talente des Karate-Do Rochlitz Medaillen mitgebracht. In den Ferien geht es nun an die Ostsee.
Valentin Leißner
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
Mehr Artikel