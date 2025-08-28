Beim Sachsenklasse-Team der Stunde: Gehen auch die Freiberger Fußballer im Vogtland baden?

Der BSC Freiberg fährt zum Aufsteiger und Überraschungsspitzenreiter VfB Schöneck. Um dort wie die bisherigen Gegner keinen Schiffbruch zu erleiden, setzen die Bergstädter auf die eigenen Stärken und die Jugend.

Im Erholungsort Schöneck, der höchstgelegenen Stadt im Vogtland, stehen eigentlich Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Biken oder Wandern hoch im Kurs. Neuerdings schickt sich hier auch der Fußball an, mehr Menschen in den Bann zu ziehen. Grund ist der VfB Schöneck, der mit dem Aufstieg in die Sachsenklasse West, den größten sportlichen...