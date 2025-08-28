Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Sonntag im Fokus: BSC-Keeper Paul Timmel, hier in einem früheren Spiel, wird in Schöneck aller Voraussicht viel zu tun bekommen.
Am Sonntag im Fokus: BSC-Keeper Paul Timmel, hier in einem früheren Spiel, wird in Schöneck aller Voraussicht viel zu tun bekommen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Beim Sachsenklasse-Team der Stunde: Gehen auch die Freiberger Fußballer im Vogtland baden?
Redakteur
Von Kai Dittrich
Der BSC Freiberg fährt zum Aufsteiger und Überraschungsspitzenreiter VfB Schöneck. Um dort wie die bisherigen Gegner keinen Schiffbruch zu erleiden, setzen die Bergstädter auf die eigenen Stärken und die Jugend.

Im Erholungsort Schöneck, der höchstgelegenen Stadt im Vogtland, stehen eigentlich Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Biken oder Wandern hoch im Kurs. Neuerdings schickt sich hier auch der Fußball an, mehr Menschen in den Bann zu ziehen. Grund ist der VfB Schöneck, der mit dem Aufstieg in die Sachsenklasse West, den größten sportlichen...
