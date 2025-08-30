Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/mpix-foto – stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/mpix-foto – stock.adobe.com
Mittweida
Beim SV Mühlbach wird wieder die sportlichste Familie gesucht
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein aus dem Frankenberger Ortsteil lädt für diesen Sonntag zum traditionellen Sporttag ein. Dabei gehen auch die Volleyballer ans Netz.

Der SV Mühlbach lädt für diesen Sonntag zu seinem alljährlichen Sporttag ein. Im Fokus steht dabei der leichtathletische Familiendreikampf auf dem Sportplatz. Nach dem Einschreiben in die Starterlisten beginnt 9.45 Uhr die gemeinsame Erwärmung in Form von Popgymnastik. Der Wettkampf besteht aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf/Kugelstoß. Als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
1 min.
Unfall in Mühlbach: Pkw stößt mit Traktor zusammen
Ein Auto und ein Traktor sind in Mühlbach zusammengestoßen.
Laut Polizei wurde die 70-jährige Autofahrerin bei der Kollision verletzt.
FP
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
25.08.2025
1 min.
Ein Dutzend Medaillen bei der Masters-DM: Frankenberger Leichtathletik-Familie räumt in Thüringen ab
Familie Herrmann von der SG Vorwärts Frankenberg hat bei der Masters-DM in Gotha 12 Medaillen gewonnen. Die goldenen teilten sich Mutter und Sohn untereinander auf.
Robin Seidler
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel