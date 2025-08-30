Beim SV Mühlbach wird wieder die sportlichste Familie gesucht

Der Verein aus dem Frankenberger Ortsteil lädt für diesen Sonntag zum traditionellen Sporttag ein. Dabei gehen auch die Volleyballer ans Netz.

Der SV Mühlbach lädt für diesen Sonntag zu seinem alljährlichen Sporttag ein. Im Fokus steht dabei der leichtathletische Familiendreikampf auf dem Sportplatz. Nach dem Einschreiben in die Starterlisten beginnt 9.45 Uhr die gemeinsame Erwärmung in Form von Popgymnastik. Der Wettkampf besteht aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf/Kugelstoß. Als...