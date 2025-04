Bekannte Gesichter gewinnen beim Geringswalder Schlossberglauf

136 Volkssportler sind am Samstag beim Geringswalder Schlossberglauf an den Start gegangen. Auf der mittleren Distanz lief eine Lokalmatadorin einen Streckenrekord.

Mit dem Wetter haben die Sportfreunde des LWV Geringswalde am Samstag nicht ganz so viel Glück gehabt wie die Verantwortlichen des VfA Rochlitzer Berg beim Frühjahrsberglauf eine Woche zuvor, als strahlend blauer Himmel war. Beim Schlossberglauf am Samstag am Geringswalder Stadtrand war es windig und nasskalt. Dennoch fanden immerhin 136...