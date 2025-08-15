Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt

Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.

Mittelsachsen, speziell Mönchenfrei, ist offenbar immer eine Reise aus der Hauptstadt wert. Die jungen Fußballer des BFC Dynamo machen ab Sonntag erneut in im Brand-Erbisdorfer Ortsteil Station und schlagen ihre Zelte im Sporthotel Mönchenfrei auf. Mittlerweile zum vierten Mal ist die Nachwuchsschmiede des ehemaligen DDR-Serienmeisters in der...