Beste Defensive gegen beste Offensive: Kann Mittweidas Bollwerk die Fortuna-Tormaschinen stoppen?

Die Fußball-Mittelsachsenliga erlebt am Sonntag bei der Partie zwischen Germania Mittweida und Fortuna Langenau ein echtes Spitzenspiel. Allerdings gehen die Gastgeber mit einem Handicap ins Duell.

Der Begriff des Spitzenspiels wird oft strapaziert. Die Partie zwischen Germania Mittweida (3. Platz/17 Punkte) und Tabellenführer Fortuna Langenau (1./21) am 10. Spieltag der Mittelsachsenliga hat gleich mehrere Argumente, eines zu sein. Das größte: Beide Mannschaften halten je einen Liga-Bestwert: Während die Mittweidaer in bisher 9 Spielen...