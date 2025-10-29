Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im März 2024 trafen beide Teams noch in der Landesklasse Mitte aufeinander. Das damalige Spiel endete spektakulär mit 6:4 für die heimische Germania.
Im März 2024 trafen beide Teams noch in der Landesklasse Mitte aufeinander. Das damalige Spiel endete spektakulär mit 6:4 für die heimische Germania. Bild: Mario Hösel/Archiv
Im März 2024 trafen beide Teams noch in der Landesklasse Mitte aufeinander. Das damalige Spiel endete spektakulär mit 6:4 für die heimische Germania.
Im März 2024 trafen beide Teams noch in der Landesklasse Mitte aufeinander. Das damalige Spiel endete spektakulär mit 6:4 für die heimische Germania. Bild: Mario Hösel/Archiv
Mittweida
Beste Defensive gegen beste Offensive: Kann Mittweidas Bollwerk die Fortuna-Tormaschinen stoppen?
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußball-Mittelsachsenliga erlebt am Sonntag bei der Partie zwischen Germania Mittweida und Fortuna Langenau ein echtes Spitzenspiel. Allerdings gehen die Gastgeber mit einem Handicap ins Duell.

Der Begriff des Spitzenspiels wird oft strapaziert. Die Partie zwischen Germania Mittweida (3. Platz/17 Punkte) und Tabellenführer Fortuna Langenau (1./21) am 10. Spieltag der Mittelsachsenliga hat gleich mehrere Argumente, eines zu sein. Das größte: Beide Mannschaften halten je einen Liga-Bestwert: Während die Mittweidaer in bisher 9 Spielen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18.10.2025
2 min.
Trainer von Germania Mittweida zum Derby: „Die Geschichten von früher interessieren mich nicht“
Im Hinspiel der Landesklasse-Saison 2023/24 brachte Nick Goeschel (M.) die Germania gegen den SC Altmittweida per Foulelfmeter in Führung.
In der Fußball-Mittelsachsenliga empfängt der SV Germania Mittweida am Sonntag den SC Altmittweida. Parallel steigt in Frankenberg ein Verfolgerduell.
Robin Seidler, Mila Müller
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19.10.2025
4 min.
Derbysieg vor großer Kulisse: Germania Mittweida bezwingt SC Altmittweida klar
Thomas Wiedemann (l.) trifft hier zum zwischenzeitlichen 2:0 und schnürt damit seinen Doppelpack im Derby.
Die Germania-Kicker haben in der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den Ortsnachbarn mit 3:0 (1:0) gewonnen. Ein Akteur schnürte vor 444 Zuschauern am Schwanenteich einen Doppelpack.
Robin Seidler
Mehr Artikel