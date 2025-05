Bittere Pleite im Abstiegskampf: Mittweidaer Kicker verlieren in Thalheim trotz Überzahl

Mit 2:3 haben sich die Mittelsachsen im Erzgebirge geschlagen geben müssen. Dabei konnten sie auch aus einem besonderen Umstand bei den Gastgebern nicht Profit schlagen.

So langsam macht sich Unruhe breit. „Abpfeifen“, tönt es von den Rängen. „Die Zeit. Was ist mit der Zeit?“ Ja, was eigentlich? Schiedsrichter Oliver Berg vom SV Leipzig Ost hat jedenfalls allen Grund, nicht gleich nach 90 Minuten in seine Pfeife zu pusten. Geschickt verteidigen die Kicker des SV Tanne Thalheim ihren knappen 3:2-Vorsprung...