MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
SCA-Doppeltorschütze Philipp Hantzsch (r.) läutete in der zweiten Hälfte die Wende ein.
SCA-Doppeltorschütze Philipp Hantzsch (r.) läutete in der zweiten Hälfte die Wende ein. Bild: Tom Schirmeister
SCA-Doppeltorschütze Philipp Hantzsch (r.) läutete in der zweiten Hälfte die Wende ein.
SCA-Doppeltorschütze Philipp Hantzsch (r.) läutete in der zweiten Hälfte die Wende ein. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Blackout nach wenigen Sekunden: Altmittweidaer Fußballer kassieren Blitz-Gegentor bei eigenem Anstoß
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz einer frühen Schlafeinlage hat der Mittelsachsenligist SC Altmittweida sein erstes Vorbereitungsspiel bei TSV Ifa Chemnitz II gewonnen. Eine gelungene Generalprobe feierte der BSC Freiberg.

Der diesjährige Winter wirbelt den Fußballkalender besonders in den unteren Spielklassen ganz schön durcheinander. An eine geordnete Vorbereitung mit regelmäßigen Testspielen ist kaum zu denken. Auch die Mittelsachsenliga-Fußballer des SC Altmittweida sind davon betroffen, haben darüber hinaus aber noch andere Sorgen: „Unser Kader war in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Für ihr erstes Punktspiel des Jahres ziehen die Lunzenauer Fußballer auf den Rochlitzer Kunstrasen um.
Für die Lunzenauer Fußballer geht es am Samstag schon wieder um Punkte in der Sachsenklasse. Und in Mittweida steht ein mittelsächsisches Handball-Derby auf dem Programm.
Robin Seidler
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
11:30 Uhr
2 min.
Fußball-Mittelsachsenpokal: Zwei Teams warten noch auf ihre nächsten Gegner
Im Pokal-Viertelfinale rollt der Ball am Osterwochenende.
Bei der Hallenkreismeisterschaft wurde das Viertelfinale bei den Männern ausgelost. Es gibt auf jeden Fall ein Duell zwischen Mittelsachsenligisten.
Robin Seidler
Mehr Artikel