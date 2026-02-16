Blackout nach wenigen Sekunden: Altmittweidaer Fußballer kassieren Blitz-Gegentor bei eigenem Anstoß

Trotz einer frühen Schlafeinlage hat der Mittelsachsenligist SC Altmittweida sein erstes Vorbereitungsspiel bei TSV Ifa Chemnitz II gewonnen. Eine gelungene Generalprobe feierte der BSC Freiberg.

Der diesjährige Winter wirbelt den Fußballkalender besonders in den unteren Spielklassen ganz schön durcheinander. An eine geordnete Vorbereitung mit regelmäßigen Testspielen ist kaum zu denken. Auch die Mittelsachsenliga-Fußballer des SC Altmittweida sind davon betroffen, haben darüber hinaus aber noch andere Sorgen: „Unser Kader war in...