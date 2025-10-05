Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leon Heschel (h.) vergab vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter.
Leon Heschel (h.) vergab vor der Halbzeitpause einen Foulelfmeter.
Freiberg
Blitz-Doppelpack trifft BSC-Fußballer: Freiberger Schlafeinlagen bringen Chemnitz auf Siegerstraße
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erfolgsserie des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ist durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Eiche Reichenbrand gerissen. Freibergs Trainer sprach danach von „Ostereiern bei Herbstwetter“.

Der gute Lauf des BSC Freiberg aus drei aufeinanderfolgenden Siegen ist in der Fußball-Sachsenklasse vorerst gestoppt worden. Ausgerechnet gegen den SV Eiche Reichenbrand, der bis dahin in 6 Spielen 5 Niederlage kassiert hatte, verloren die Bergstädter vor 31 Zuschauern bei Dauerregen auf dem Platz der Einheit mit 0:2 (0:2). „Wir haben uns bei...
