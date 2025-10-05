Blitz-Doppelpack trifft BSC-Fußballer: Freiberger Schlafeinlagen bringen Chemnitz auf Siegerstraße

Freiberg
Die Erfolgsserie des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse ist durch die 0:2-Niederlage gegen den SV Eiche Reichenbrand gerissen. Freibergs Trainer sprach danach von „Ostereiern bei Herbstwetter“.
Der gute Lauf des BSC Freiberg aus drei aufeinanderfolgenden Siegen ist in der Fußball-Sachsenklasse vorerst gestoppt worden. Ausgerechnet gegen den SV Eiche Reichenbrand, der bis dahin in 6 Spielen 5 Niederlage kassiert hatte, verloren die Bergstädter vor 31 Zuschauern bei Dauerregen auf dem Platz der Einheit mit 0:2 (0:2). „Wir haben uns bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.