Blitz-Trainerwechsel vor Saison-Showdown: Freiberger Nachwuchsfußballer wollen in Radebeul Meister werden

Die B-Junioren des BSC Freiberg können im letzten Spiel der Landesklasse in Radebeul Meister werden. Vor der entscheidenden Partie wurde noch einmal in die Trickkiste gegriffen.

Spannender kann sich ein Saisonfinale kaum gestalten, wenn im letzten Spiel die beiden besten Mannschaften um den Titel spielen. Wer gewinnt, ist Staffelsieger. So auch in der Landesklasse Mitte der B-Junioren, wo es für den Nachwuchs des BSC Freiberg am Samstag, 11 Uhr, beim Radebeuler BC um alles geht. „Es wird eine heiße Atmosphäre in...