Bloß kein Abstieg im Jubiläumsjahr: Freiberger Fußballer werfen jetzt alles in die Waagschale

Dem BSC Freiberg steht im heißen Abstiegskampf der Sachsenklasse beim VfB Auerbach II eine schwere Auswärtsaufgabe bevor. Die Leistung gegen den VfB Annaberg vor wenigen Tagen hat Mut gemacht.

Die Fußballer und das Umfeld des BSC Freiberg (12. Platz/37 Punkte) scheinen begriffen zu haben, was die Stunde in der Sachsenklasse geschlagen hat. Wer bei Dauerregen das vergangene 3:3 gegen Spitzenreiter VfB Annaberg vor Ort verfolgt hat, hat auch eines gesehen: Hier zerrt eine Mannschaft auf dem kleinen Rasenplatz an den Ketten, tut alles, um...