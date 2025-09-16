Bräunsdorf steht in den Startlöchern: Jubiläumslauf rund um den Wasserturm

Der traditionsreiche Crosslauf des SV Einheit Bräunsdorf erlebt am Sonnabend seine 65. Auflage. Die Veranstaltung ist zugleich die drittletzte Station des diesjährigen Sparkassen-Laufcups.

Die Sportler des SV Einheit Bräunsdorf haben am Sonnabend wieder Grund zum Feiern. Zum mittlerweile 65. Mal wird dann im idyllisch gelegenen Striegistalstadion der Crosslauf rund um den Wasserturm, das knapp 30 Meter hohe Wahrzeichen des Ortes, gestartet. Traditionell fällt der erste Startschuss 9.40 Uhr beim Familienlauf über 1 Kilometer, bei...