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Auch Annabergs Quentin Schubert (M.) konnte BSC-Keeper Paul Timmel nicht bezwingen.
Auch Annabergs Quentin Schubert (M.) konnte BSC-Keeper Paul Timmel nicht bezwingen. Foto: Thomas Fritzsch/Archiv
Auch Annabergs Quentin Schubert (M.) konnte BSC-Keeper Paul Timmel nicht bezwingen.
Auch Annabergs Quentin Schubert (M.) konnte BSC-Keeper Paul Timmel nicht bezwingen. Foto: Thomas Fritzsch/Archiv
Freiberg
BSC Freiberg entzaubert den Favoritenschreck
Redakteur
Von Kai Dittrich
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Mit einem klaren Sieg in Annaberg hat der BSC Freiberg seine Negativserie in der Sachsenklasse gestoppt. Doch dieser Achtungserfolg war erst das Vorspiel für die anstehenden „Wochen der Wahrheit“.

Der BSC Freiberg hat sich in der Fußball-Sachsenklasse eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen die Spitzenteams Merkur Oelsnitz, VfB Schöneck und Lok Zwickau feierten die Bergstädter beim VfB Annaberg einen hochverdienten 3:0-Auswärtserfolg. Damit landete der BSC ausgerechnet bei den Annabergern – die eine...
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