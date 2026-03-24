BSC Freiberg entzaubert den Favoritenschreck

Freiberg
Mit einem klaren Sieg in Annaberg hat der BSC Freiberg seine Negativserie in der Sachsenklasse gestoppt. Doch dieser Achtungserfolg war erst das Vorspiel für die anstehenden „Wochen der Wahrheit“.
Der BSC Freiberg hat sich in der Fußball-Sachsenklasse eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen die Spitzenteams Merkur Oelsnitz, VfB Schöneck und Lok Zwickau feierten die Bergstädter beim VfB Annaberg einen hochverdienten 3:0-Auswärtserfolg. Damit landete der BSC ausgerechnet bei den Annabergern – die eine...
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