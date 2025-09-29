BSC Freiberg: Lucas Hanitsch schießt den dritten Sieg in Folge in der Fußball-Sachsenklasse heraus

Freiberg
Mit dem 1:0-Erfolg bei Blau-Gelb Mülsen hat sich die Mannschaft in der Tabelle auf Platz 4 verbessert. Der Trainer haderte nach dem Spiel mit der Chancenverwertung, allerdings auch nicht lange.
Lucas Hanitsch hat dem BSC Freiberg am Sonntag mit seinem vierten Saisontor den vierten Sieg in der Fußball-Sachsenklasse West beschert. Der Offensivspieler war in der 62. Minute des Auswärtsspiels beim SV Blau-Gelb Mülsen (Landkreis Zwickau) nach einem Pass in die Tiefe den berühmten Tick schneller. So spitzelte der Freiberger den Ball am...
