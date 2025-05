BSC steht im Regen: Freiberger Fußballer müssen nach Klatsche in Oberlungwitz wieder gehörig zittern

Mit 0:3 haben die Sachsenklasse-Kicker des BSC Freiberg bei Tabellennachbar Oberlungwitz verloren. Innerhalb von weniger als zehn Minuten war für enttäuschenden Gäste alles vorbei.

Nach dem Schlusspfiff haben die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg am Sonntag nicht nur wegen des starken Regens in der Schlussviertelstunde wie die begossenen Pudel dagestanden. Ihr Vorhaben, beim Tabellennachbarn in Oberlungwitz weitere Punkte für den Klassenerhalt zu holen, war gründlich daneben gegangen. Mit 0:3 (0:0) unterlagen die...