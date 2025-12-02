Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Daniel Oertel (l.) war der gefeierte Spieler beim Claußnitzer Auswärtssieg in Mittweida.
Daniel Oertel (l.) war der gefeierte Spieler beim Claußnitzer Auswärtssieg in Mittweida. Bild: René Meinel
Daniel Oertel (l.) war der gefeierte Spieler beim Claußnitzer Auswärtssieg in Mittweida.
Daniel Oertel (l.) war der gefeierte Spieler beim Claußnitzer Auswärtssieg in Mittweida. Bild: René Meinel
Mittweida
Claußnitzer Handballer jubeln über Derbysieg in Mittweida
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger hat das Nachbarschaftsduell beim TSV Fortschritt Mittweida mit 25:20 für sich entschieden. Bei den Hausherren klemmte es vor allem in der Offensive.

Die Handballer des TSV Einheit Claußnitz haben in der Regionsoberliga den ersten Derbysieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim TSV Fortschritt Mittweida mit 25:20 (13:12) – vor allem dank der bärenstarken Leistung ihres Torwarts Daniel Oertel (Foto), der in der entscheidenden Phase viele Würfe der Hausherren entschärfte und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
27.11.2025
2 min.
TSV Fortschritt Mittweida: Heimspieltag mit Derby und Spitzenspiel
Tobias Knebel und die Mittweidaer Handballer empfangen am Samstag den TSV Einheit Claußnitz.
In der Regionsoberliga empfangen die Mittweidaer Handballer den TSV Einheit Claußnitz und die Frauen den Spitzenreiter. Die Talente des Vereins gehen am Sonntag für Spanien an den Start.
Robin Seidler
28.11.2025
3 min.
Am 1. Advent nicht zu Dynamo Dresden? Hier sind die Sport-Leckerbissen für die Mittweidaer Region
Die Dittersbacher Basketballer (weiß), hier in einem früheren Spiel, wollen ihre Spitzenposition in der Bezirksliga verteidigen.
Es müssen nicht immer lange Fahrten zu RB Leipzig oder dem Chemnitzer FC sein. Auch ganz in der Nähe gibt es Spitzenspiele, Derbyfieber und spannende Momente zu erleben – unsere Wochenendtipps.
Kai Dittrich
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel