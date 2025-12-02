Claußnitzer Handballer jubeln über Derbysieg in Mittweida

Der Aufsteiger hat das Nachbarschaftsduell beim TSV Fortschritt Mittweida mit 25:20 für sich entschieden. Bei den Hausherren klemmte es vor allem in der Offensive.

Die Handballer des TSV Einheit Claußnitz haben in der Regionsoberliga den ersten Derbysieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim TSV Fortschritt Mittweida mit 25:20 (13:12) – vor allem dank der bärenstarken Leistung ihres Torwarts Daniel Oertel (Foto), der in der entscheidenden Phase viele Würfe der Hausherren entschärfte und...