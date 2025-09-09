Comeback nach 20 Jahren: Freiberger Handballerinnen gehen wieder auf Torejagd

Die Handballfamilie der HSG hat Zuwachs bekommen: Erstmals seit 2006 steht wieder ein Damenteam des Vereins im Spielbetrieb. Und der erste Punkt ist auch schon auf dem Konto.

Die Premiere ist durchaus gelungen: 21:21 endete am Sonnabend die erste Partie des neuen Damenteams der HSG Freiberg. 6 Sekunden vor Ultimo hatte Jana Hagenau im Duell beim BSV Limbach-Oberfrohna II den verdienten Ausgleich für ihr Team erzielt. Trainer Robin Frigge war damit sehr zufrieden: „Dafür, dass die Mädels das erste Mal... Die Premiere ist durchaus gelungen: 21:21 endete am Sonnabend die erste Partie des neuen Damenteams der HSG Freiberg. 6 Sekunden vor Ultimo hatte Jana Hagenau im Duell beim BSV Limbach-Oberfrohna II den verdienten Ausgleich für ihr Team erzielt. Trainer Robin Frigge war damit sehr zufrieden: „Dafür, dass die Mädels das erste Mal...