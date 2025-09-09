Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Optimistisch in die allererste Saison: das neue Damenteam der HSG Freiberg um Trainer Robin Frigge (l.) und Co-Trainer Robin Oswald. Die jungen Damen trainieren seit Mai dreimal pro Woche.
Optimistisch in die allererste Saison: das neue Damenteam der HSG Freiberg um Trainer Robin Frigge (l.) und Co-Trainer Robin Oswald. Die jungen Damen trainieren seit Mai dreimal pro Woche. Bild: HSG Freiberg
Optimistisch in die allererste Saison: das neue Damenteam der HSG Freiberg um Trainer Robin Frigge (l.) und Co-Trainer Robin Oswald. Die jungen Damen trainieren seit Mai dreimal pro Woche.
Optimistisch in die allererste Saison: das neue Damenteam der HSG Freiberg um Trainer Robin Frigge (l.) und Co-Trainer Robin Oswald. Die jungen Damen trainieren seit Mai dreimal pro Woche. Bild: HSG Freiberg
Freiberg
Comeback nach 20 Jahren: Freiberger Handballerinnen gehen wieder auf Torejagd
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handballfamilie der HSG hat Zuwachs bekommen: Erstmals seit 2006 steht wieder ein Damenteam des Vereins im Spielbetrieb. Und der erste Punkt ist auch schon auf dem Konto.

Die Premiere ist durchaus gelungen: 21:21 endete am Sonnabend die erste Partie des neuen Damenteams der HSG Freiberg. 6 Sekunden vor Ultimo hatte Jana Hagenau im Duell beim BSV Limbach-Oberfrohna II den verdienten Ausgleich für ihr Team erzielt. Trainer Robin Frigge war damit sehr zufrieden: „Dafür, dass die Mädels das erste Mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
04.09.2025
8 min.
Vorfreude auf die Rückkehr in Liga 4: Freiberger Regionalliga-Handballer starten am Sonnabend gleich mit einem Kracher
Die Handballer der HSG Freiberg vor der neuen Saison 2025/26.
Nach einem Jahr ohne Viertliga-Handball ist die Vorfreude bei Fans und Sponsoren der HSG riesig. Geschäftsführer Stefan Lange (53) blickt auf die neue Saison und vor allem die neuen Herausforderungen – sportlich als auch finanziell.
Steffen Bauer
01.09.2025
2 min.
Gelungenes Comeback: Freiberger Hockey-Damen feiern ersten Sieg auf dem Feld seit sechs Jahren
Erfolgreiches Comeback: das neuformierte Damenteam des FHTC nach dem 1:0-Sieg beim Leipziger SC.
Nach über sechs Jahren hat der FHTC wieder ein Damenteam aufs Feld schicken können. Am gelungenen Auftakt in der Mitteldeutschen Verbandsliga haben auch die Nachwuchsspielerinnen eine große Aktie.
Tobias Seifert
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
Mehr Artikel