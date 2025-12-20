MENÜ
Letzter Platz, na und?: Die Spieler des Conradsdorfer SV feierten trotzdem mit ihren Fans.
Bester Spieler: Sascha Großmann, FSV Motor Brand Erbisdorf (l.); Bester Torschütze mit 4 Treffern: Kevin Budach (M.), BSC Freiberg und bester Torwart: Fabien Dittrich, FSV Motor Brand-Erbisdorf
Für den Rekordsieger war es der dritte Gewinn in Folge: Das Team des BSC Freiberg.
Letzter Platz, na und?: Die Spieler des Conradsdorfer SV feierten trotzdem mit ihren Fans.
Bester Spieler: Sascha Großmann, FSV Motor Brand Erbisdorf (l.); Bester Torschütze mit 4 Treffern: Kevin Budach (M.), BSC Freiberg und bester Torwart: Fabien Dittrich, FSV Motor Brand-Erbisdorf
Für den Rekordsieger war es der dritte Gewinn in Folge: Das Team des BSC Freiberg.
Freiberg
Conradsdorfer Fußballer mit Megafon im „Hexenkessel“: „Wir haben uns etwas von Dynamo Dresden abgeschaut“
Kai Dittrich
Rekordsieger BSC Freiberg hat zum dritten Mal hintereinander den beliebten Indoor-Regio-Cup in Brand-Erbisdorf gewonnen, was nicht jedem der fast 1000 Zuschauer gefiel. Im ersten Halbfinale kochten die Emotionen sogar kurzzeitig über.

Die Mittelsachsenklasse-Fußballer des Conradsdorfer SV feierten beim 17. Indoor-Regio-Cup ihre Premiere, nahmen das erste Mal an der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft Mittelsachsens vor etwa 900 Zuschauern teil. Im „Hexenkessel“ des Brander Cotta-Gymnasiums, das bis unters Hallendach wieder restlos ausverkauft war, mussten sie zwar die...
