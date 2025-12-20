Conradsdorfer Fußballer mit Megafon im „Hexenkessel“: „Wir haben uns etwas von Dynamo Dresden abgeschaut“

Rekordsieger BSC Freiberg hat zum dritten Mal hintereinander den beliebten Indoor-Regio-Cup in Brand-Erbisdorf gewonnen, was nicht jedem der fast 1000 Zuschauer gefiel. Im ersten Halbfinale kochten die Emotionen sogar kurzzeitig über.

Die Mittelsachsenklasse-Fußballer des Conradsdorfer SV feierten beim 17. Indoor-Regio-Cup ihre Premiere, nahmen das erste Mal an der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft Mittelsachsens vor etwa 900 Zuschauern teil. Im „Hexenkessel“ des Brander Cotta-Gymnasiums, das bis unters Hallendach wieder restlos ausverkauft war, mussten sie zwar die... Die Mittelsachsenklasse-Fußballer des Conradsdorfer SV feierten beim 17. Indoor-Regio-Cup ihre Premiere, nahmen das erste Mal an der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft Mittelsachsens vor etwa 900 Zuschauern teil. Im „Hexenkessel“ des Brander Cotta-Gymnasiums, das bis unters Hallendach wieder restlos ausverkauft war, mussten sie zwar die...