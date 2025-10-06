Dämpfer beim HC Burgenland: Handballer der HSG Freiberg verlieren deutlich beim Drittliga-Absteiger

Die Freiberger „Dachse“ haben am Sonntagabend beim HC Burgenland mit 25:37 den Kürzeren gezogen. Der HSG-Trainer fand unterschiedliche Gründe für die Niederlage.

Gegen 21.30 Uhr sind die Handballer der HSG Freiberg am Sonntagabend in Mittelsachsen zurückgekehrt – allerdings ohne Punkte im Gepäck: Der Aufsteiger in die Regionalliga verlor zuvor beim HC Burgenland mit 25:37 (16:19) und erwischte in Teuchern, unweit der sächsisch-thüringischen Landesgrenze, nicht seinen besten Tag. „Ich verliere...