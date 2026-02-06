MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
VfB-Vereinschef Mathias Ufer (l.) und sein Sohn Niklas haben die neuen Dartscheiben samt Zähltechnik schon einmal ausprobiert.
VfB-Vereinschef Mathias Ufer (l.) und sein Sohn Niklas haben die neuen Dartscheiben samt Zähltechnik schon einmal ausprobiert. Bild: Christian Kluge
VfB-Vereinschef Mathias Ufer (l.) und sein Sohn Niklas haben die neuen Dartscheiben samt Zähltechnik schon einmal ausprobiert.
VfB-Vereinschef Mathias Ufer (l.) und sein Sohn Niklas haben die neuen Dartscheiben samt Zähltechnik schon einmal ausprobiert. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Dart-Boom in Mittelsachsen hält an: Auch in Halsbrücke zielen die Sportler jetzt genauer
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vereinsheim des VfB Saxonia Halsbrücke hängen vier Scheiben für Steeldart-Spieler. Der Zuspruch bei den Schnuppertrainings ist so groß, dass die Gründung einer neuen Abteilung kurz bevorsteht.

Mathias Ufer, der Vereinsvorsitzende des VfB Saxonia Halsbrücke, ist überrascht und sehr zufrieden. „Wir haben unbewusst den perfekten Zeitpunkt gewählt, um bei uns eine Dart-Abteilung zu gründen“, freut sich der 47-Jährige, der seit Mai 2018 den VfB leitet. Bisher sind in den drei Abteilungen Fußball, Volleyball und Gymnastik 335...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18.01.2026
4 min.
Dart-Wahnsinn in Freiberg: Vom WM-Sieg gegen Peter „Snakebite“ Wright zum Landespokal an der Basis
Sind dicke Kumpels: WM-Teilnehmer Arno Merk (l.) und der Freiberger Lokalmatador Markus Keßler.
WM-Schreck Arno Merk hat die Bergstadt gerockt. Der 33-jährige Shootingstar schob das neue Freiberger Dart-Team in die nächste Runde, gewann das Doppelturnier und schrieb fleißig Autogramme.
Kai Dittrich
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
26.01.2026
5 min.
Fünf Milliarden Münzrohlinge pro Jahr: Der Weltmeister im Verborgenen aus Freiberg/Halsbrücke
Geschäftsführer Thomas Bilas an der neuen Galvanikanlage, die im Februar in Betrieb gehen soll.
Während im Euro-Raum Münzen an Bedeutung verlieren, ist Bargeld in Afrika und Asien groß im Kommen. Davon profitieren die Saxonia Eurocoin Halsbrücke und ihre Mutter Freiberger Eurometall.
Steffen Jankowski
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
Mehr Artikel