Dart-Boom in Mittelsachsen hält an: Auch in Halsbrücke zielen die Sportler jetzt genauer

Freiberg
Im Vereinsheim des VfB Saxonia Halsbrücke hängen vier Scheiben für Steeldart-Spieler. Der Zuspruch bei den Schnuppertrainings ist so groß, dass die Gründung einer neuen Abteilung kurz bevorsteht.
Mathias Ufer, der Vereinsvorsitzende des VfB Saxonia Halsbrücke, ist überrascht und sehr zufrieden. „Wir haben unbewusst den perfekten Zeitpunkt gewählt, um bei uns eine Dart-Abteilung zu gründen“, freut sich der 47-Jährige, der seit Mai 2018 den VfB leitet. Bisher sind in den drei Abteilungen Fußball, Volleyball und Gymnastik 335...
