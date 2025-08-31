Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht zu stoppen: Auch der BSC Freiberg mit Karl Herrmann, hier im Duell mit Tom Schulz (l.), musste sich am Sonntag den starken Schöneckern geschlagen geben.
Nicht zu stoppen: Auch der BSC Freiberg mit Karl Herrmann, hier im Duell mit Tom Schulz (l.), musste sich am Sonntag den starken Schöneckern geschlagen geben. Bild: Johannes Schmidt
Nicht zu stoppen: Auch der BSC Freiberg mit Karl Herrmann, hier im Duell mit Tom Schulz (l.), musste sich am Sonntag den starken Schöneckern geschlagen geben.
Nicht zu stoppen: Auch der BSC Freiberg mit Karl Herrmann, hier im Duell mit Tom Schulz (l.), musste sich am Sonntag den starken Schöneckern geschlagen geben. Bild: Johannes Schmidt
Freiberg
„Das Ergebnis ist bisschen hart“: Auch Freiberger Kicker verlieren bei Spitzenreiter Schöneck – und bleiben ohne Treffer
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC musste sich bei Sachsenklasse-Aufsteiger VfB Schöneck mit 0:3 geschlagen geben. Dabei haderten die Mittelsachsen mit den Schiedsrichtern. Wieso Freibergs Torjäger in der Innenverteidigung spielte.

Dass die in der Fußball-Sachsenklasse West noch ohne ein Gegentor an der Tabellenspitze stehenden Schönecker in der Defensive durchaus anfällig sind, zeigten am Sonntag die Freiberger Kicker. „Gerade in der 1. Halbzeit hatten wir Durchbrüche und wurden gefährlich“, sagte BSC-Trainer Nils Hähner nach der 0:3-Niederlage. „Mit bisschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
28.08.2025
3 min.
Beim Sachsenklasse-Team der Stunde: Gehen auch die Freiberger Fußballer im Vogtland baden?
Am Sonntag im Fokus: BSC-Keeper Paul Timmel, hier in einem früheren Spiel, wird in Schöneck aller Voraussicht viel zu tun bekommen.
Der BSC Freiberg fährt zum Aufsteiger und Überraschungsspitzenreiter VfB Schöneck. Um dort wie die bisherigen Gegner keinen Schiffbruch zu erleiden, setzen die Bergstädter auf die eigenen Stärken und die Jugend.
Kai Dittrich
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
20:36 Uhr
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Schöneck gelingt im dritten Spiel dritter Sieg zu Null - und verpflichtet hochkarätigen Neuzugang
Schönecks Maximilian Frank Meinel (gelbes Trikot) trifft hier zum 1:0. Foto:
Mit 3:0 hat der VfB am Sonntag sein Heimspiel gegen den BSC Freiberg gewonnen. Dabei sorgte die individuelle Klasse und Willensstärke für den Sieg. Wieso sich die Schönecker trotzdem weiter verstärken.
Florian Wißgott
Mehr Artikel