„Das Ergebnis ist bisschen hart“: Auch Freiberger Kicker verlieren bei Spitzenreiter Schöneck – und bleiben ohne Treffer

Der BSC musste sich bei Sachsenklasse-Aufsteiger VfB Schöneck mit 0:3 geschlagen geben. Dabei haderten die Mittelsachsen mit den Schiedsrichtern. Wieso Freibergs Torjäger in der Innenverteidigung spielte.

Dass die in der Fußball-Sachsenklasse West noch ohne ein Gegentor an der Tabellenspitze stehenden Schönecker in der Defensive durchaus anfällig sind, zeigten am Sonntag die Freiberger Kicker. „Gerade in der 1. Halbzeit hatten wir Durchbrüche und wurden gefährlich", sagte BSC-Trainer Nils Hähner nach der 0:3-Niederlage. „Mit bisschen...