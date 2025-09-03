David gegen Goliath: Freiberger Fußballer im großen Flutlicht-Fieber

Am Donnerstagabend empfängt der BSC Freiberg in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist Budissa Bautzen. Kurios: Auf Order des Sächsischen Fußballverbandes mussten die Gastgeber zuvor noch ihre Flutlichtanlage testen.

Der Platz der Einheit wird am Donnerstagabend in ein nicht alltägliches Licht getaucht. Denn extra für das bevorstehende Sachsenpokalspiel gegen Budissa Bautzen (2. Runde), das um 20 Uhr angepfiffen wird, schalten die Hausherren das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz ein. „Ich kann mich nicht erinnern, wann hier das letzte Mal ein Pflichtspiel...