BSC-Spieler Kevin Budach (r.) wird die Kapitänsbinde für das Pokalspiel gegen Bautzen wieder an Julius Christopher Otto zurückgeben.
BSC-Spieler Kevin Budach (r.) wird die Kapitänsbinde für das Pokalspiel gegen Bautzen wieder an Julius Christopher Otto zurückgeben. Bild: Johannes Schmidt
BSC-Spieler Kevin Budach (r.) wird die Kapitänsbinde für das Pokalspiel gegen Bautzen wieder an Julius Christopher Otto zurückgeben. Bild: Johannes Schmidt
Freiberg
David gegen Goliath: Freiberger Fußballer im großen Flutlicht-Fieber
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstagabend empfängt der BSC Freiberg in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist Budissa Bautzen. Kurios: Auf Order des Sächsischen Fußballverbandes mussten die Gastgeber zuvor noch ihre Flutlichtanlage testen.

Der Platz der Einheit wird am Donnerstagabend in ein nicht alltägliches Licht getaucht. Denn extra für das bevorstehende Sachsenpokalspiel gegen Budissa Bautzen (2. Runde), das um 20 Uhr angepfiffen wird, schalten die Hausherren das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz ein. „Ich kann mich nicht erinnern, wann hier das letzte Mal ein Pflichtspiel...
07:00 Uhr
2 min.
Pokalüberraschung bleibt aus: Freiberger Fußballer müssen Favoriten gewähren lassen
Die Position des Innenverteidigers hielt BSC-Routinier Rico Thomas (l.) nicht davon ab, torgefährlich zu werden.
Der BSC Freiberg hat das Heimspiel im Sachsenpokal gegen Oberligist FSV Budissa Bautzen mit 1:4 verloren. Dabei gelang den Freibergern trotz Unterzahl sogar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.
Kai Dittrich
28.08.2025
3 min.
Beim Sachsenklasse-Team der Stunde: Gehen auch die Freiberger Fußballer im Vogtland baden?
Am Sonntag im Fokus: BSC-Keeper Paul Timmel, hier in einem früheren Spiel, wird in Schöneck aller Voraussicht viel zu tun bekommen.
Der BSC Freiberg fährt zum Aufsteiger und Überraschungsspitzenreiter VfB Schöneck. Um dort wie die bisherigen Gegner keinen Schiffbruch zu erleiden, setzen die Bergstädter auf die eigenen Stärken und die Jugend.
Kai Dittrich
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
