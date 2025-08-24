Der Angriffsmotor stottert noch: Lektion für die Freiberger Handballer

Freiberg
Die HSG Freiberg hat ihr vorletztes Testspiel gegen die SG Pirna/Heidenau klar verloren. Die zahlreichen Ausfälle konnten nicht kompensiert werden. Positive Ansätze gab es dennoch.
Die Handballer der HSG Freiberg haben auch den zweiten Test gegen einen künftigen Konkurrenten verloren. Gegen den Vorjahressechsten der Regionalliga Mitte, die SG Pirna/Heidenau, zog der Aufsteiger am Freitagabend in der Ernst-Grube-Halle mit 28:37 (12:19) den Kürzeren. Allerdings fehlten mit Adrian Kammlodt, Jens Tieken, Paul Grund und Cris...
