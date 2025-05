Der Puls steigt: Rotation-Damen und HSG-Männer kämpfen um den Sachsenpokal

Mit Weißenborn und Freiberg stehen am Sonntag zwei mittelsächsische Teams im Endspiel des Handball-Landespokals und hoffen auf den nächsten großen Wurf. Die Ausgangssituation ist aber durchaus unterschiedlich.

So langsam kribbelt es auch bei Daniel Mombree. „Ja, der Puls steigt“, gibt der Trainer der Weißenborner Handballerinnen zu. Am Sonntag, Anwurf 14 Uhr, kämpft sein Rotation-Team in der Dresdner Ballsportarena gegen den MSV Dresden um den Sachsenpokal der Frauen. und auch bei seinen Damen gebe es seit Wochen kein anderes Thema, schmunzelt...