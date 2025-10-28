Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kaum ein Durchkommen: Die Männer der HSG II um Yannik Tischendorf (l.) und Jonas Pratsch, hier mit dem sechsfachen Torschützen Derik Zojdz, setzten sich in Weißenborn klar durch.
Kaum ein Durchkommen: Die Männer der HSG II um Yannik Tischendorf (l.) und Jonas Pratsch, hier mit dem sechsfachen Torschützen Derik Zojdz, setzten sich in Weißenborn klar durch. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Derby eine klare Sache: Rotation-Handballer können HSG-Reserve nicht stoppen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Handballer der HSG Freiberg II haben das Verbandsliga-Duell beim Ortsnachbarn in Weißenborn sicher gewonnen und rücken auf Platz 2 vor. Den Gastgebern half auch eine tolle Kulisse nicht.

Die Handballer der HSG Freiberg bleiben in der Verbandsliga auf Erfolgskurs. Auch im Derby beim Ortsnachbarn Rotation Weißenborn ließen sich die Schützlinge von Mario Huhnstock nicht stoppen und feierten beim 31:26 (16:10) den vierten Sieg in Folge sowie den Sprung auf Platz 2 der Staffel West (8:2 Punkte). „Dafür haben wir uns aber zuvor im...
Mehr Artikel