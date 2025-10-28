Derby eine klare Sache: Rotation-Handballer können HSG-Reserve nicht stoppen

Die Handballer der HSG Freiberg II haben das Verbandsliga-Duell beim Ortsnachbarn in Weißenborn sicher gewonnen und rücken auf Platz 2 vor. Den Gastgebern half auch eine tolle Kulisse nicht.

Die Handballer der HSG Freiberg bleiben in der Verbandsliga auf Erfolgskurs. Auch im Derby beim Ortsnachbarn Rotation Weißenborn ließen sich die Schützlinge von Mario Huhnstock nicht stoppen und feierten beim 31:26 (16:10) den vierten Sieg in Folge sowie den Sprung auf Platz 2 der Staffel West (8:2 Punkte). „Dafür haben wir uns aber zuvor im...