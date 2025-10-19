Derbysieg vor großer Kulisse: Germania Mittweida bezwingt SC Altmittweida klar

Mittweida
Die Germania-Kicker haben in der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den Ortsnachbarn mit 3:0 (1:0) gewonnen. Ein Akteur schnürte vor 444 Zuschauern am Schwanenteich einen Doppelpack.
Die taktischen Vorgaben, die das Trainerteam des SV Germania Mittweida seinen Fußballern für das Derby in der Mittelsachsenliga gegen den SC Altmittweida mit auf dem Weg gegeben hat, konnte man nach Spielende noch mit einem kurzen Blick in die Mittweidaer Kabine erhaschen. Auf der Magnettafel standen zudem motivierende Worte: „Unsere Stadt....
