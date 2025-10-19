Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Wiedemann (l.) trifft hier zum zwischenzeitlichen 2:0 und schnürt damit seinen Doppelpack im Derby.
Thomas Wiedemann (l.) trifft hier zum zwischenzeitlichen 2:0 und schnürt damit seinen Doppelpack im Derby.
Mittweida
Derbysieg vor großer Kulisse: Germania Mittweida bezwingt SC Altmittweida klar
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Germania-Kicker haben in der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den Ortsnachbarn mit 3:0 (1:0) gewonnen. Ein Akteur schnürte vor 444 Zuschauern am Schwanenteich einen Doppelpack.

Die taktischen Vorgaben, die das Trainerteam des SV Germania Mittweida seinen Fußballern für das Derby in der Mittelsachsenliga gegen den SC Altmittweida mit auf dem Weg gegeben hat, konnte man nach Spielende noch mit einem kurzen Blick in die Mittweidaer Kabine erhaschen. Auf der Magnettafel standen zudem motivierende Worte: „Unsere Stadt....
