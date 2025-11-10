Die Heubnerhalle bebt: Freiberger Volleyballer feiern Doppelsieg in der Sachsenklasse

Freiberg
Die Männer des 1. VVF haben beide Hausaufgaben in der Sachsenklasse West souverän gelöst und die ersten beiden Dreier eingefahren. Dabei mischten auch die VVF-Talente ordentlich mit.
Die Volleyballer des 1. V Freiberg haben wie erhofft die ersten beiden Siege in der neuen Saison der Sachsenklasse West eingefahren. Sowohl gegen die Neuseenland-Volleys aus Markkleeberg als auch das Team des GLVC 2014 aus Groitzsch gab es am Ende einen souveränen Sieg mit 3:0 Sätzen. Mit 7 Punkten rückten die VVF-Männer auf Platz 5 der...
