Lilu Förster blickt auf das erfolgreichste Wochenende ihrer Karriere zurück.
Lilu Förster blickt auf das erfolgreichste Wochenende ihrer Karriere zurück. Bild: Carmen Förster
Flöha
Drei DM-Medaillen in Oberhof: Skilangläuferin aus Mittelsachsen mit dem erfolgreichsten Wochenende ihrer Karriere
Von Robin Seidler
Lilu Förster vom SV Großwaltersdorf ist bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Oberhof dreimal aufs Podest gelaufen. Ihre Vereinskollegen sorgten in Oberwiesenthal für weitere Erfolge.

Lilu Förster kann jetzt mit einem breiten Lächeln die Winterferien genießen. Denn hinter der 17-jährigen Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf, die für den SV Großwaltersdorf startet, liegt das wohl erfolgreichste Wettkampfwochenende ihrer Karriere: Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Oberhof erkämpfte die mittelsächsische...
