Drei Doppelpacker in einer Halbzeit: Ballert das Freiberger Offensiv-Trio auch gegen Annaberg?

Der BSC Freiberg erwartet in der Fußball-Sachsenklasse gegen den VfB Annaberg erneut einen packenden Schlagabtausch. Hinter dem Einsatz des Freiberger Kapitäns steht allerdings noch ein Fragezeichen.

Die Fußballer des BSC Freiberg sollten beim jüngsten 7:2-Heimerfolg in der Sachsenklasse gegen Lok Zwickau ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Nach wechselhaften Auftritten in den ersten Spielen der Sachsenklasse West scheinen sich die Bergstädter pünktlich vor dem Heim-Kräftemessen am Samstag, 15 Uhr, gegen den VfB Annaberg... Die Fußballer des BSC Freiberg sollten beim jüngsten 7:2-Heimerfolg in der Sachsenklasse gegen Lok Zwickau ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Nach wechselhaften Auftritten in den ersten Spielen der Sachsenklasse West scheinen sich die Bergstädter pünktlich vor dem Heim-Kräftemessen am Samstag, 15 Uhr, gegen den VfB Annaberg...