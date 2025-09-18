Drei Doppelpacker in einer Halbzeit: Ballert das Freiberger Offensiv-Trio auch gegen Annaberg?

Freiberg
Der BSC Freiberg erwartet in der Fußball-Sachsenklasse gegen den VfB Annaberg erneut einen packenden Schlagabtausch. Hinter dem Einsatz des Freiberger Kapitäns steht allerdings noch ein Fragezeichen.
Die Fußballer des BSC Freiberg sollten beim jüngsten 7:2-Heimerfolg in der Sachsenklasse gegen Lok Zwickau ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Nach wechselhaften Auftritten in den ersten Spielen der Sachsenklasse West scheinen sich die Bergstädter pünktlich vor dem Heim-Kräftemessen am Samstag, 15 Uhr, gegen den VfB Annaberg...
