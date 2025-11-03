Dreier mit der Schlusssirene: Freiberger Korbjäger gewinnen dramatisches Kellerduell

Die Basketballer des ATSV Freiberg haben im fünften Spiel den ersten Sieg in der neuen Landesliga-Saison verbucht. Das Duell bei Schlusslicht Lok HTW Dresden II war jedoch eine ganz knappe Sache.

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben im fünften Spiel endlich den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim Tabellenletzten der Staffel 2, Lok HTW Dresden II, setzten sich die Miners am Ende hauchdünn mit 69:66 (33:30) durch, bleiben aber auf Platz 7 unter den 8 Teams der Staffel. Im Kellerduell gegen die ebenfalls noch sieglosen...