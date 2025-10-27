Dresden-Marathon mit mittelsächsischen Fußballern: „Die Krämpfe warten nur auf einen falschen Schritt“

Mittweida
Lukas Pietsch und Patrick Richter vom SC Altmittweida sind am Sonntag in Dresden ihren ersten Marathon gelaufen. Eine Mitarbeiterin der Mittweidaer Hochschule war mit einer Freundin ebenfalls am Start.
Patrick Richter sei nicht gerade als Fußballer bekannt, der gern läuft. Das sagt er sogar selbst über sich. „Umso überraschter dürften einige Sportfreunde gewesen sein, dass gerade ich mich für den Dresden-Marathon angemeldet habe“, sagt der 33-jährige Kicker des SC Altmittweida mit einem Augenzwinkern. Und somit verzichtete er am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.