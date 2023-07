Duo springt auf den Silberrang

Für die Lichtenbergerin Michelle Römer und den Geringswalder Tom Fischer endete der 4. Lauf zur Motocross-Sachsenmeisterschaft in Jauer auf dem Podium. Sowohl Römer in der Damenklasse als auch Fischer bei den Youngstern belegten in ihren beiden Wertungsrennen jeweils 2.Plätze und landeten damit auch im Tagesklassement auf dem...