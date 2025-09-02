Edelmetall bei Deutschen Meisterschaften: Flöhaer Kanutin in Köln erfolgreich

Zusammen mit drei Dresdnerinnen hat Shania Richter bei ihrer Premiere Team-Bronze eingefahren. Auch zwei andere KSV-Sportler wussten zu überzeugen.

Shania Richter (Schülerinnen A), Jonas Dressler (Männliche Jugend) und Jakob Wagner (Junioren) haben den KSV Flöha bei der Deutschen Kanu-Meisterschaft in Köln vertreten. Dabei gelang es Shania Richter, bei ihrer ersten Teilnahme an einer nationalen Meisterschaft, gleich Edelmetall zu gewinnen: Gemeinsam mit den Dresdnerinnen Annabell Geßler,...