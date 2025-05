Ehemaliger Freiberger Fußballer vor Rückkehr: „Die ganze Liga hat Respekt vor ihm“

Der BSC Freiberg blickt dem Sachsenklasse-Duell gegen den Spitzenreiter Tanne Thalheim zuversichtlich entgegen. Derweil hofft Freibergs Toptorjäger auf mehr Spielzeit.

Seit seinem Weggang aus Freiberg hat Patrick Ströhle kein Spiel mehr an dem Ort bestritten, wo er einst das Fußballspielen erlernte. Am Samstag, 15 Uhr kehrt der Routinier auf dem Platz der Einheit zurück. Der 36-Jährige gastiert dort als Stürmer von Spitzenreiter Tanne Thalheim (46 Punkte) in der Sachsenklasse-Partie beim BSC Freiberg...