Ein Dutzend Medaillen bei der Masters-DM: Frankenberger Leichtathletik-Familie räumt in Thüringen ab

Familie Herrmann von der SG Vorwärts Frankenberg hat bei der Masters-DM in Gotha 12 Medaillen gewonnen. Die goldenen teilten sich Mutter und Sohn untereinander auf.

Diese Bilanz der Frankenberger Leichtathletik-Familie kann sich einmal mehr sehen lassen: Bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft (Masters) in Gotha haben die Sportler der SG Vorwärts Frankenberg 8 Gold- und 4 Silbermedaillen gewonnen. Allein die Hälfte davon räumte in Thüringen Matti Herrmann (Foto) in der Altersklasse M 40 ab. Er gewann...