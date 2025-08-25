Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ralf Görlitz
Bild: Ralf Görlitz
Mittweida
Ein Dutzend Medaillen bei der Masters-DM: Frankenberger Leichtathletik-Familie räumt in Thüringen ab
Von Robin Seidler
Familie Herrmann von der SG Vorwärts Frankenberg hat bei der Masters-DM in Gotha 12 Medaillen gewonnen. Die goldenen teilten sich Mutter und Sohn untereinander auf.

Diese Bilanz der Frankenberger Leichtathletik-Familie kann sich einmal mehr sehen lassen: Bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft (Masters) in Gotha haben die Sportler der SG Vorwärts Frankenberg 8 Gold- und 4 Silbermedaillen gewonnen. Allein die Hälfte davon räumte in Thüringen Matti Herrmann (Foto) in der Altersklasse M 40 ab. Er gewann...
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
25.08.2025
1 min.
Zwei Leichtathleten aus dem mittleren Erzgebirge erklimmen bei Masters-DM das Podest
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3.
In Gotha sind die Deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. Dabei zeigten zwei Weitenjäger aus der Region, was immer noch in ihnen steckt.
Andreas Bauer
25.08.2025
2 min.
Mit Saisonbestleistung ins Finale: Freiberger Leichtathlet überzeugt bei Senioren-DM
Mit Saisonrekord auf Rang 7: Ingo Wolf wurde bei der DM in Gotha Siebter im Dreisprung.
Bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Gotha hat Ingolf Wolf vom Freiberger PSV sowohl im Dreisprung als auch über 100 m Hürden die Erwartungen erfüllt. Dabei hing der Start am seidenen Faden.
Steffen Bauer
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
