Ein halbes Dutzend Tore gegen den Tabellenführer: Fußballer des SV Fortuna Langenau pirschen sich oben ran

In der Mittelsachsenliga haben die Langenauer Kicker den SSV Königshain-Wiederau mit 6:1 (2:1) entzaubert. Besonders zwei Akteure zeigten sich dabei sehr treffsicher.

Bei einigen Zuschauern im Langenauer Fanblock war schon von einer „Machtdemonstration“ die Rede – zumindest ist es am Sonntag eine knackige Ansage mit Ausrufezeichen an die Konkurrenz gewesen: Die Fußballer des SV Fortuna Langenau schlugen den bisherigen Tabellenführer der Mittelsachsenliga, SSV Königshain-Wiederau, trotz eines frühen...