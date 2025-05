Ein Krimi zum Auftakt: Tennis-Herren feiern ersten Regionalliga-Sieg

Spannender Auftakt: Die Spielgemeinschaft Freiberger HTC/CTC Küchwald startet mit einem knappen 5:4 gegen den TC Neutraubling in die Regionalliga Süd Ost.

Die intensive Vorbereitung am Adria-Strand hat sich gelohnt: Mit einem knappen 5:4-Heimsieg gegen den TC Neutraubling ist das Tennis-Team der Spielgemeinschaft Freiberger HTC/CTC Küchwald in die Regionalliga-Saison der Herren 30 gestartet und hat damit den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. „Das war gleich zum Auftakt nichts für...