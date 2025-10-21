Ein Striegistaler entdeckt die Freiheit im Laufen: Kein Profi, aber mit Herzblut als Stammgast auf dem Rennsteig

Mittweida
Patrick Hoffmann ist laufbegeistert und mag vor allem die langen Strecken in der Natur. Für Neueinsteiger hat der Striegistaler einige Tipps parat.
Einst ist er auf dem Fußballfeld beim ATV Pappendorf aktiv gewesen, seit mehr als 10 Jahren ist der Thüringer Wald mit dem Rennsteig fast seine zweite Heimat geworden: Patrick Hoffmann ist inzwischen Stammgast bei den Volksläufen in Mitteldeutschland. „Ich mache das nur für mich allein, ohne irgendeinen Verein“, erklärt der Läufer und...
