Ein Wochenende in anderen Sportarten unterwegs: Mittweidaer Handballer zeigen ihre Vielseitigkeit

Die Handballer des TSV Fortschritt waren beim Fußball und auf dem Fahrrad aktiv. Ein Testspiel im gewohntem Metier gab es für die TSV-Männer aber auch.

Bevor in zwei Wochen für die Handballer des TSV Fortschritt die neue Saison in der Regionsoberliga beginnt, haben sie sich am Wochenende in anderen Sportarten ausprobiert. Einige TSV-Männer waren am Samstag beim Fußball-Kleinfeldturnier des SV Germania Mittweida dabei. „Vor vier oder fünf Jahren haben wir da schon einmal mitgemacht",...