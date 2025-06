Eine Gemeinde, zwei Abstiegskrimis: Oberschönaer und Langhennersdorfer Fußballer kämpfen im Fernduell um den Ligaverbleib

Sowohl der SV Oberschöna als auch der TSV Langhennersdorf wollen am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Mittelsachsenliga noch packen. Ein Spieler holte sich vorab noch eine Extramotivation in Berlin.

Vor dem letzten Spieltag trennt die Mannschaften des SV Oberschöna und des TSV Langhennersdorf im Tabellenkeller der Fußball-Mittelsachsenliga ein einziger Punkt. Was in anderen Ligen normaler Abstiegskampf bedeutet, bringt in diesem Fall etwas mehr Brisanz mit sich. Denn beide Mannschaften gehören derselben Gemeinde an, die zugehörigen...