Eine Woche vor dem Topspiel: Peniger patzen gegen Kellerkind

In der Fußball-Mittelsachsenklasse sind die Kicker des TSV Penig nicht über 2:2 gegen die SG Striegistal hinausgekommen. Spitzenreiter SV Wacker Auerswalde nutzte diesmal den Ausrutscher.

