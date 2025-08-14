Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand

Mittweida
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Beim Training der Fußballer des SSV Königshain-Wiederau wird seit kurzem verstärkt Englisch gesprochen. Während einige Übungsleiter sich damit noch schwer tun, helfen vor allem die Spieler den Neuzugängen bei der Integration und den Anweisungen auf dem Feld. Iskander Temirtas (24) aus Kasachstan sowie die beiden Ukrainer Kostiantyn Zhukov...
