Einmal sogar mit Krücken in der Sporthalle: Freiberger Volleyballerin steht seit fast 40 Jahren am Netz

Freiberg
Einst war die Freibergerin Ulrike Lapsien im Schwimmen zuhause. Nach sechs Jahren wechselte sie zu den Volleyballern – und ist beim 1. VV Freiberg inzwischen das „Mädchen für alles“.
Im Wasserbecken hat einst alles angefangen, doch so richtig erfolgreich ist Ulrike Lapsien vom 1. VV Freiberg seit Jahren am Volleyballnetz. Die 52-jährige Freibergerin ist in der Region ein bekanntes Gesicht und hat bereits so viel erlebt, dass ihre Mädchen, die sie trainiert, nur staunen können. Mit 7 Jahren begann Ulrike Lapsien im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.