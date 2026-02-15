Einst im Bundestag, nun Grenzpendler bei Olympia: Ex-Parlamentarier aus Mittelsachsen fiebert in Italien mit

Mittweida
Tolle Stimmung, ein goldiger Abend und Alkohol- statt Grenzkontrollen: Philipp Hartewig hat bei seinem Trip zu Olympia viel erlebt. Nach Mailand verschlägt es ihn vielleicht noch aus sportlichen Gründen.
Die besten Hits in italienischer Sprache laufen derzeit bei Philipp Hartewig in Dauerschleife. „Diese Tage in Italien bleiben auf jeden Fall hängen“, sagt der 31-Jährige aus Lichtenau, der am Freitag von den Olympischen Winterspielen zurückgekehrt ist. Und das mit vielen Eindrücken. Vier Wettbewerbe hat der Vizepräsident des...
